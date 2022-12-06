«Обжорик маленький»: Подольская разделила с двухлетним сыном скромным завтрак (видео)

Подольская недавно отдохнула с наследниками в Дубае. Она вернулась в Москву и сразу приступила к работе. Певица выступила в ресторане с мужем, а также отметилась на новогодних съемках. Но обычно она хотя бы утро старается посвятить детям. На этот раз Наталья показала, как младший сын помогает ей завтракать.

Артистка усадила Ивана к себе на коленки. Она предпочла поесть яичницу, но делилась кусочками и с наследником. Мальчик с радостью помогал маме.

«Помогать, да? Обжорик маленький», – сказала звезда.

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