«Отцу года отказали»: Юлия Салибекова из «Дома-2» отбила все квартиры у бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна воспитывает троих сыновей. Кроме этого, Юлии Салибековой приходится ходить по судам, чтобы отстаивать недвижимость.

Тигран Салибеков решил отобрать у Юлии одну из приобретенных во время брака квартир. Салибековы всегда делали упор на том, что покупают недвижимость сыновьям, но после развода с Юлией Тигран решил, что ему жилье нужнее. И подал иск в суд.

Но, как сообщила в микроблоге Юлия Салибекова, Тигран остался ни с чем. Суд выиграла она.

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