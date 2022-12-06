«Отцу года отказали»: Юлия Салибекова из «Дома-2» отбила все квартиры у бывшего мужа

Юлия Салибекова с сыновьями

Юлия Салибекова с сыновьями. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Юлия Салибекова празднует победу в суде над Тиграном.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна воспитывает троих сыновей. Кроме этого, Юлии Салибековой приходится ходить по судам, чтобы отстаивать недвижимость. 

Тигран Салибеков решил отобрать у Юлии одну из приобретенных во время брака квартир. Салибековы всегда делали упор на том, что покупают недвижимость сыновьям, но после развода с Юлией Тигран решил, что ему жилье нужнее. И подал иск в суд.

Но, как сообщила в микроблоге Юлия Салибекова, Тигран остался ни с чем. Суд выиграла она.

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«Ура! Суд прошел успешно! Решение в нашу с детьми пользу! Отцу года отказали в иске! Спасибо вам за поддержку! Очень важно и мощно меня поддерживаете!» — написала в микроблоге Юлия Салибекова.

Напомним, Тигран Салибеков после развода с Юлией отправился на проект. На «Доме-2» он надеялся побыстрее забыть бывшую жену и встретить новую любовь.

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