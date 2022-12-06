«Декабрьское небо над Землей обетованной»: Пугачева показала, каким видом любуется из особняка в Израиле

Алла Пугачева является одной из самых знаменитых певиц в России. В последнее время она уже не выступает, так как решила сосредоточить внимание на семье. Артистка растит двойняшек Лизу и Гарри, а также любит проводить время с внуками. В этом году Примадонна уехала в Израиль вместе с детьми и мужем.
Все чаще на семью Пугачевой обрушивается критика. Многие осуждают супругов за отъезд. Максим Галкин* особенно часто сталкивается с хейтом. Он в этом году много гастролировал по миру. Накануне журналист Равив Друкер провел расследование и пришел к выводу, что ни российский юморист, ни его жена не имеют права жить в Израиле в качестве репатриатов.
По всей видимости, это задело Аллу Борисовну. Она решила ответить тем, кто обижает ее семью. Певица показала свой вид из особняка. Там не снег, а зеленые пальмы и голубое небо.
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Вид из дома Алла Пугачевой в Израиле. Фото: соцсети звезды
«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной.
Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все. Всем привет», — написала звезда.
Поклонники отметили, что Пугачева поступает мудро. Многие посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.