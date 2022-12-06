Принц Гарри и Меган Маркл отправили в отставку президента своей организации Archewell

Перестановки в организации Archewell, учрежденной Меган Маркл и принцем Гарри: на днях знаменитые супруги отправили в отставку президента компании Мандану Даяни.

Искать нового человека на это место герцоги Сассекские не будут — теперь они сами возглавят организацию и будут заниматься ее руководством.

«Мисс Даяни была неотъемлемой частью Archewell, и мы благодарны ей за страсть, приверженность делу и лидерство, — цитирует издание Page Six официальное заявлении Меган и Гарри. — Ее уход был спланирован взаимно, с намерением, чтобы герцог и герцогиня теперь полностью возглавили свою компанию. Замены на эту должность не будет, госпожа Даяни полностью поддерживает герцога и герцогиню в их новых руководящих ролях, и они остаются друзьями».

Дело в том, что ранее знаменитым супругам нужен был специалист, который продвигал бы компанию и ее проекты, пока они сами больше сосредоточены на своих детях Арчи и Лилибет. Поэтому Даяни взяла на себя роль президента. Но малыши подросли, и теперь Сассекские готовы лично встать у руля организации.