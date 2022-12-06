Севастьянова вздыбила «заднюю мягкотелость», пока ее никто не видит: кошечка какая

Спортсменка Каролина Севастьянова хоть и стала победительницей Олимпиады, получила наибольшую популярность только после шоу ТНТ «Звезды в Африке».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Тогда она впечатлила не только зрителей, но знаменитостей — мужчин, которые были в этот момент на проекте. Певец Анатолий Цой, увидев ее в бикини впервые, просто сбежал в холодные воды реки и сидел там долго-долго, пока не пришел в чувства.

Что ж, его понять можно, лиса Севастьянова прекрасно знает, что обладает притягательной внешностью и умело демонстрирует свои достоинства. Доказательство тому — снимок в красном бикини в ее аккаунте, на котором она изогнулась как кошечка, оттопыривая пятую точку.

Пока никто не видит, Каролина сделала отличный кадр для социальных сетей.