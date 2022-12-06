«Отпусти пациента, блудница!»: Настя Ивлеева защитила честь массажисток в рекламном ролике

На видеоплатформе Premier вышло юмористическое шоу «Наставник по бизнесу», в котором стендап-комик Илья Куруч перевоплотился в бизнес-гуру и помогает индивидуальным предпринимателям сделать их дело более успешным с помощью нестандартных маркетинговых решений. В первом выпуске он поддержал массажный салон в подмосковном Ступино, и помогла ему в этом Настя Ивлеева.

Дело в том, что руководство заведения уже много месяцев борется с тем, что посетители обращаются в салон не по назначению и путают массаж с оказанием эротических услуг. Бизнес-наставник предложил им развеять миф о том, что все массажистки оказывают интим-услуги, и снял особый промо-ролик. В нем Настя Ивлеева сыграла честную работницу салона, спасающую клиента от «блудницы».

По сюжету, мужчина пришел в массажный салон с болью в спине, но вместо профессиональной помощи ему начали разминать кое-то что ниже пояса. И тут появляется Анастасия в образе массажистки. С криком: «Отпусти пациента, блудница!» она побеждает «ночную бабочку» по силе рук и рассказывает пострадавшему клиенту о пристойных услугах заведения.

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В продолжении шоу Куруч пришел на помощь юристу, которая помимо основного бизнеса разводит кур-несушек, Илья предложил ей сделать яркую упаковку с надписью «Юрист с яйцами» и контактными данными.

Яйца в новой упаковке разослали популярным блогерам: Иде Галич, Роману Каграманову, Ляйсан Утяшевой и другим.

Шоу «Наставник по бизнесу» доступно для бесплатного просмотра на Premier.