Затмила всех: Ирина Шейк в платье-бюстье с баской сразила публику откровенным декольте на красной дорожке

На этот раз Ирина решила отправиться на премию Fashion Awards 2022 в Лондоне. Она выбрала наряд из масс-маркета для красной дорожки. Модель щегольнула в платье-бюстье с баской. Мерцающий наряд с пайетками подчеркнул ее изгибы фигуры. Лук от H&M дополнили замшевые балетки без пятки. Она блеснула своим откровенным декольте на публике.

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