Затмила всех: Ирина Шейк в платье-бюстье с баской сразила публику откровенным декольте на красной дорожке

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей в мире. Она давно живет в Нью-Йорке. В 36 лет российская красавица не перестает покорять новые подиумы. Минувшей осенью она активно участвовала в Неделях моды. Звезда не скрывает, что работает над фигурой. В последнее время она все чаще носит пикантные наряды.
На этот раз Ирина решила отправиться на премию Fashion Awards 2022 в Лондоне. Она выбрала наряд из масс-маркета для красной дорожки. Модель щегольнула в платье-бюстье с баской. Мерцающий наряд с пайетками подчеркнул ее изгибы фигуры. Лук от H&M дополнили замшевые балетки без пятки. Она блеснула своим откровенным декольте на публике.
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Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие поразились тому, как шикарно выглядит модель в наряде популярной марки.
«Ого, какая красотка», «Эта леди в любом наряде хороша», «Ох, что за виды», «Точеная статуэтка», «Платье не красит, а Ирина красит платье», «Фигурка просто конфетка», — стали писать фанаты.