Стрелка, ранившего помощника Леди Гаги, приговорили к 21 году тюрьмы

Продолжение истории с похищением собак Леди Гаги, во время которого нападавшие стреляли в помощника певицы, гулявшего с ее французскими бульдогами.

Стрелок Джеймс Ховард Джексон заключил со следствием сделку о признании своей вины и 5 декабря получил тюремный срок в 21 год.

В полиции считают, что мужчина и его сообщники не знали, что песики принадлежать поп-звезде, - злоумышленники просто покусились на породу французских бульдогов, представители которой стоят тысячи долларов.

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