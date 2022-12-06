Стрелка, ранившего помощника Леди Гаги, приговорили к 21 году тюрьмы

Продолжение истории с похищением собак Леди Гаги, во время которого нападавшие стреляли в помощника певицы, гулявшего с ее французскими бульдогами.
Стрелок Джеймс Ховард Джексон заключил со следствием сделку о признании своей вины и 5 декабря получил тюремный срок в 21 год.
В полиции считают, что мужчина и его сообщники не знали, что песики принадлежать поп-звезде, - злоумышленники просто покусились на породу французских бульдогов, представители которой стоят тысячи долларов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, в феврале 2021 году на одной из улиц Лос-Анджелеса группа вооруженных мужчин напала на Райана Фишера, который выгуливал собачек Леди Гаги. Помощник звезды получил огнестрельное ранение в грудь, но остался жив. Двоих французских бульдогов похитители забрали, третий сбежал.
Певица обещала за возвращение питомцев полмиллиона долларов, но налетчики не смогли получить деньги. Когда их сообщница заявила о том, что нашла бульдогов, полиция повязала всю группу из пяти человек.
Похищение и возврат собак за выкуп – популярный в Америке способ заработка для любителей шальных денег. Но не стоит переходить дорогу Леди Гаге. А то получится Bad Romance.
По материалам Associated Press.