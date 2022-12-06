Виктор Бычков из «Особенностей национальной охоты» рассказал, из-за чего он бросил пить

Актер Виктор Бычков запомнился зрителям ролью в «народном» фильме «Особенности национальной охоты». А 5 декабря на экраны вышел третий сезон сериала «Жуки» - он тоже о жизни в деревне, и Бычков играет в нем священника. Актер рассказал, что ему не нравится в его герое:
«Мне не нравится, что он «приворовывает», я сам никогда ничего не крал… Хотя вру! Когда ребенком я был в пионерском лагере, моему соседу по койке привезли мешок конфет. А я все съел! Помню, как закрылся, сижу и плачу от стыда и страха, но ем! Кстати, там же — в лагере, я впервые сыграл в театре, причем тоже попа».
Бычков рассказал, что он и его семья – поклонники книг и фильмов о Гарри Поттере, а еще – о своем отношении к алкоголю.
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«С любым алкоголем я завязал больше 3,5 года назад. Тогда от рака умер второй режиссер фильма «Особенности национальной охоты» Александр Васильев. На его похоронах я дико ощутил уход поколения, появилось отвращение к алкоголю, хотя я никогда и не злоупотреблял, как ходят легенды. На поминках Алексея Булдакова я тоже пил воду», - признался актер в интервью изданию «РИА ФАН».