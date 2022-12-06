Адвокат рассказал, что грозит Лепсу за драку

Григорий Лепс подрался в одном из баров, у потерпевшего сломан нос, но певец, скорее всего, за это отвечать не будет. Такое мнение выразил адвокат Александр Добровинский.

«На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово «нос», то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать, кроме как о своих концертах», — сказал Добровинский.

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Как сообщил телеканалу «360» источник, нос мужчине сломал охранник артиста. Потерпевшему — 39 лет, пока он отказывается давать какие-либо комментарии.