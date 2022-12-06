Севастьянова показала интимный треугольничек снизу: изогнулась призывно в бане (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова порадовала своих верных почитателей в Сети свежим кадром в бикини.
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Звезда сделала снимок в бане, позируя в купальнике с любопытными разрезами в виде треугольников сверху и снизу. В прорези интимно выглядывало тело.
Севастьянова призывно изогнула ножку, кокетливо поставив ее на пальчики.
«Мастер спорта по фоткам в купальниках», — написала Севастьянова под снимком.
Фолловеры согласились с красоткой, ведь она действительно роскошно умеет фотографироваться.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети