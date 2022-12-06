Умер актер из фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Узник замка Иф»

Не стало Юрия Дубровина — заслуженного артиста РФ, который запомнился зрителям по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Алые паруса», «Узник замка Иф» и множестве других.

Подробностей о причинах его смерти пока нет, но известно, что 83-летний артист плохо себя чувствовал после перенесенных инсультов. Ему тяжело было ходить, плохо работала левая половина тела. Но даже эти сложности не заставили его отказаться от любимой работы: в 2016 году Юрий Дубровин снялся в короткометражном фильме «Недолет».

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В последние годы он жил у своего сына в Германии. За годы своей творческой карьеры Дубровин снялся в 150 фильмах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Российскую газету».