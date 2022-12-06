Валя Карнавал потерлась передком о крепкое на публике: шаловливая дева опозорилась

Валя Карнавал с подругой и приятелем устроила уличную фотосессию, шокируя публику. Тиктокерша, во-первых, нарядилась очень вызывающе, напоминая своим видом жриц любви.

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И, во-вторых, устроила такие выкрутасы, что у людей волосы дыбом вставали. Она терлась об автомобиль всем телом, а потом и вовсе оседлала свою подругу и потерлась уже передком о ее зад.

Зачем девушке вытворять такое перед свадьбой? Публика пришла в ужас от этого действа.

Напомним, Валя Карнавал собралась замуж за Сашу Стоуна, который уже трижды делал ей предложение руки и сердца.