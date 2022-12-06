«Отечность из-за беременности?»: Бурак Озчивит слил честное фото Фахрийе Эвджен без капли макияжа на лице

Будучи беременной Фахрийе Эвджен более ответственно относится к своему здоровью. Так, на прогулке актриса из турецкого сериала «Альпарслан» появилась в маске, чтобы случайно не подхватить простуду. В своем микроблоге Бурак Озчивит поделился свежим фото с красавицей-женой, показав, как та выглядит без капли макияжа на лице.

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Поклонники тут же пошутили, что едва ли Фахрийе Эвджен скажет своему мужу спасибо за то, что он слил ее честное фото, показав не в самом привлекательном виде. Так, многие обратили внимание на то, что лицо актрисы стало заметно отечным на фоне гормональных изменений. Другие, наоборот, похвалили Фахрийе, заметив, что беременность ее только красит.