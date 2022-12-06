«Отечность из-за беременности?»: Бурак Озчивит слил честное фото Фахрийе Эвджен без капли макияжа на лице

Будучи беременной Фахрийе Эвджен более ответственно относится к своему здоровью. Так, на прогулке актриса из турецкого сериала «Альпарслан» появилась в маске, чтобы случайно не подхватить простуду. В своем микроблоге Бурак Озчивит поделился свежим фото с красавицей-женой, показав, как та выглядит без капли макияжа на лице.
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Поклонники тут же пошутили, что едва ли Фахрийе Эвджен скажет своему мужу спасибо за то, что он слил ее честное фото, показав не в самом привлекательном виде. Так, многие обратили внимание на то, что лицо актрисы стало заметно отечным на фоне гормональных изменений. Другие, наоборот, похвалили Фахрийе, заметив, что беременность ее только красит.
«Всю красоту дочке отдаст?», «Отечность из-за беременности?», «Ну а как вы думали? Когда ждешь ребенка, будешь выглядит словно султанша? Это только в сериалах», «Бурак ее и такую любит», «Все равно хорошенькая», «А мне так даже больше нравится, моложе стала без макияжа, прям девочка!» - пишут фолловеры.
Бурак Озчивит показал Фахрийе Эвджен без макияжа. Фото: личный архив