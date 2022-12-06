В январе 14 тысяч рублей всем: семьи с детьми получат суммы от государства

Все родители детей до трех лет в России могут получить дополнительные средства от государства, об этом рассказал экономист Герман Ткаченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Он пояснил, что семьям с маленькими детьми, по сути, положены два пособия.

«Семья будет получать на ребенка до 3 лет пособие из бюджета и – как добавку – выплату из маткапитала, если доход больше одного прожиточного минимума, но меньше двух», - пояснил он.

Деньги из маткапитала могут выплачиваться до тех пор, пока он не закончится. Ну а если семья истратит его на приобретение квартиры или дома, то данное пособие и вовсе не положено.

Сумма выплат определяется среднемесячным размером одного детского прожиточного минимума. По стране – это примерно 14 тысяч рублей.

Источник: pnz.ru.