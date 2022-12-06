Севастьянова положила цепочку на левую грудь, чтобы поразить воображение: ей это удалось

Каролина Севастьянова просто убила своих подписчиков фотографией в оранжевом бикини. Малюсенький лифчик из микротреугольников, конечно же, не смог скрыть пышнотелости ее бюста.

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К тому же спортсменка усилила эффект тем, что уложила цепочку от солнцезащитных очков на левую грудь, как на полочку для аксессуаров.

Само собой, все подписчики стали смотреть только на нее, тем более свои очаровательные глаза гимнаста скрыла за темными стеклами. Что ж, поразить воображение мужчин Севастьяновой явно удалось.