«Остается только молиться»: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала в соцсетях о состоянии своей тяжелобольной матери. Звезда «Моей прекрасной няни», напомним, борется с тяжелой формой онкологии.
«Она болеет очень сильно…Что еще сказать? Только молиться за нее», — заявила она.
Анастасия Завортнюк не выходила в свет с 2018 года - с тех пор, как поклонники узнали о ее диагнозе. Семья предпочитает не распространяться о случившемся, но иногда дочь актрисы Анна все же делится деталями.
По последним данным, Заворотнюк находится дома под присмотром врачей. В окружении певицы заявляют, что она изменилась до неузнаваемости.
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