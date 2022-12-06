Суд, алименты, в холостяки! Денис Матросов разводится с молодой красавицей-женой

Денис Матросов, которого многие поклонники помнят по десятку киноролей, вот-вот пополнит список завидных холостяков. Бывший муж актрисы Марии Куликовой не сумел сохранить отношения с молодой возлюбленной Ольгой. Сейчас пара решает в суде вопросы относительно общего ребенка.
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Так, 9 декабря в Гагаринском районном суде пройдет заседание о расторжении брака Дениса Матросова с женой Ольгой. Пара прожила вместе около 7 лет, в 2016-м на свет появился их сын Федор. Родители души не чают в мальчике, возможно, именно ради ребенка Денис долгое время пытался сохранить отношения.
О том, что супруги собираются развестись стало известно еще в середине октября. Нынешняя жена актера подала на развод, потребовав определить место жительства их сына и алименты.
«Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября, на ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе.