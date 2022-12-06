Валя Карнавал с открытым ртом и мощной штукой в руке показала грудь: шарики ого-го (фото)

В ноябре Вале Карнавал исполнился 21 год, и она явно стала интереснее с годами. Блогерша не только оформилась, но и научилась подавать себя по-взрослому.

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Раньше ее поклонники помнят по полудетским кадрам, где много всего розового, плюшевого и сладкого. Сейчас девочка явно созрела.

В своем телеграме Валя Карнавал разместила фотографию, где она в продырявленной одежде держит в руках внушительную штуку в виде микрофона у открытого рта. Получилось весьма впечатляюще!