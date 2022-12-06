На этот раз без страз: бесштанная Юлия Михалкова показала, какие трусики надела сегодня

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова частенько будоражит поклонников, публикуя кадры в откровенных нарядах. На сей раз красотка оказалась полуголой – люди так и не поняли, это она образ составлять еще не завершила, или показать трусики было ее основной задачей. Тем не менее, снимок снискал массу комплиментов от поклонников.

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На этот раз Михалкова надела базовые бежевые трусики. Она решила отказаться от оригинальности в виде страз, которые демонстрировала ранее. Представ перед камерой в одном свитшоте, теледива засветила нижнюю часть тела без штанов.