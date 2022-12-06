«Облеванный, обоссанный»: Гарик Харламов рассказал унизительное – касается Кристины Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в новом выпуске «ОХ-шоу» на YouTube рассказал постыдную историю о себе времен брака с Кристиной Асмус. Шоумен не постеснялся физиологических подробностей, попутно унизив бывшую жену.

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Бывший муж Асмус вспомнил, как однажды отлежал во сне обе руки. И проснулся от того, что очень хочет в туалет. Когда он направился в уборную, вдруг почувствовал тошноту – ему совсем поплохело. Дойдя до двери, он не смог ее открыть неработающими руками, они не слушались, и ухватиться за круглую ручку было просто нечем. И он не успел – физиология взяла верх.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», - признался Харламов.

Напомним, с Асмус Харламов развелся летом 2020 года. Что стало причиной распада брака, пара не объявила. У них осталась дочь Настя, которая уже ходит в школу.