Рудова интригующее отодвинула тесемку и показала «нижнюю тайну»: а бюст прямо под камерой!

Наталья Рудова на отдыхе в Дубае пополнила свое портфолио горячих фото и видео. Знаменитая блондинка обладает роскошной точеной фигурой, поэтому не удивительно, что она так любит демонстрировать ее народу.

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При этом 39-летняя Рудова не скрывает, что ее тело - результат заботы о нем, а не подарок природы. Она придерживается диеты и системно занимается с личным тренером.