Михалкова порадовала интимными бугорочками, хотя пыталась спрятать их под одеждой: трепетная какая

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Актриса немного забыла про белье, когда пришла на съемки.

Юлия Михалкова изрядно впечатлила публику, явившись на съемки без белья. В результате во время фотосессии артистка сверкала своими интимными бугорочками под тонкой маечкой.

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Впрочем, многие наверняка хотели бы сказать звезде слова благодарности за это зрелище, ведь такой естественной и нежной знаменитость бывает не столь часто.

Юлия Михалкова, впрочем не позволяла ничего лишнего, она была облачена в плотные джинсы-сапоги, которые внизу все закрывали. Однако фигура у 39-летней юмористки настолько хороша, что она может выглядеть привлекательно в любой одежде.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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