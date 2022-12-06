Михалкова порадовала интимными бугорочками, хотя пыталась спрятать их под одеждой: трепетная какая

Впрочем, многие наверняка хотели бы сказать звезде слова благодарности за это зрелище, ведь такой естественной и нежной знаменитость бывает не столь часто.

Юлия Михалкова, впрочем не позволяла ничего лишнего, она была облачена в плотные джинсы-сапоги, которые внизу все закрывали. Однако фигура у 39-летней юмористки настолько хороша, что она может выглядеть привлекательно в любой одежде.