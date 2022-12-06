Севастьянова на пляже вызвала оторопь у публики: выставила щель на обозрение, глаза прикрыла

Строение тела у Севастьяновой такое, что между ног получается внушительная щель, даже если свести их вместе, а если вставать на пальчики, то эффект только усиливается.

Далеко не всем нравится такой результат, у некоторых он даже вызывает оторопь, ведь принято считать, что идеальные ножки у женщины, если они образуют четыре промежутка, а не один буквой П.