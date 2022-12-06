Севастьянова на пляже вызвала оторопь у публики: выставила щель на обозрение, глаза прикрыла

Каролина Севастьянова показала себя на пляже в купальнике с прорезями. Позируя, спортсменка встала на цыпочки, чтобы ноги казались еще стройнее и длиннее. Но стоило ли это делать?
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Строение тела у Севастьяновой такое, что между ног получается внушительная щель, даже если свести их вместе, а если вставать на пальчики, то эффект только усиливается.
Далеко не всем нравится такой результат, у некоторых он даже вызывает оторопь, ведь принято считать, что идеальные ножки у женщины, если они образуют четыре промежутка, а не один буквой П.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети