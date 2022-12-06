Пугачева угодила в новый скандал: махинация вскрылась быстро, но люди пострадали

Алла Пугачева угодила в новый скандал. Она еще не выбралась из грязи, в которую ее опрокинула лучшая подружка Лайма Вайкуле, заявив, что та кормила всю Россию, как назрело новое происшествие. Оно также бросает тень на репутацию Примадонны, которую, казалось бы, уже ничто не спасет.

О мошеннической махинации вскрылось быстро, причем, сдал схему муж Примадонны Максим Галкин*. Шоумен заявил, что от имени Пугачевой идут просьбы денежного содержания.

«От моего имени, от имени Аллы пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги», - рассказал схему Галкин* у себя в соцсети.

Через WhatsApp и другие соцсети люди получили сообщения, и, как признался Галкин*, многие даже отреагировали на них и перевели деньги. Сколько уже пострадавших, шоумен умолчал. При этом, он заверил, что ни ему, ни Алле деньги не нужны.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента