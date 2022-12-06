Беструсая Клава Кока прикрыла интимное при помощи шнуровки: оголилась так оголилась!

Певица Клава Кока дала грандиозный концерт в «ВТБ Арене» в первые выходные зимы. Артистка потрудилась на славу, составляя программу, приглашенных гостей, а также образы для каждого номера. Ее бессонные ночи помнят миллионы фолловеров, которые следили за работой Коки накануне выступления.

На сцене Клава показала несколько ярких костюмов, запомнившихся надолго поклонникам. Особенное внимание публики получил ее полуобнаженный аутфит, в котором та лежала в постели и исполняла песни.

Для правильной подачи наряда Кока отказалась от белья. Беструсая, она прикрыла интимное при помощи шнуровки, зафиксировав части штанин на себе. Получилось оригинально и пикантно.