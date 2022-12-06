Худяков обвинил Пугачеву и Вайкуле в развале СССР – ответка за грубость на интервью

Политик Роман Худяков не заставил себя долго ждать с ответом. В личном блоге он заявил, что такое распределение средств вполне справедливо, тем более что Вайкуле привирает на счет малой доли, получали они всегда прилично – 340 рублей в месяц.

По тем временам это были хорошие деньги. И, наверняка, калым у певиц тоже присутствовал, серые кассы были во все времена.

Роман Худяков уверен, что нынешнее положение дел, когда артисты гребут деньги лопатой и воображают из себя личностей, которые выше толпы, неправильное. Звезды должны служить публике, а не изображать из себя небожителей. Поэтому пора бы вернуть прежнюю систему.