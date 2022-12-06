Худяков обвинил Пугачеву и Вайкуле в развале СССР – ответка за грубость на интервью

Лайма Вайкуле недавно засветилась с неоднозначным интервью, в котором заявила, что содержала весь Советский союз в компании с Аллой Пугачевой. Дескать они еще во времена СССР зарабатывали огромные деньги, а им отщипывали ли часть их, остальное шло в госбюджет.
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Политик Роман Худяков не заставил себя долго ждать с ответом. В личном блоге он заявил, что такое распределение средств вполне справедливо, тем более что Вайкуле привирает на счет малой доли, получали они всегда прилично – 340 рублей в месяц.
По тем временам это были хорошие деньги. И, наверняка, калым у певиц тоже присутствовал, серые кассы были во все времена.
Роман Худяков уверен, что нынешнее положение дел, когда артисты гребут деньги лопатой и воображают из себя личностей, которые выше толпы, неправильное. Звезды должны служить публике, а не изображать из себя небожителей. Поэтому пора бы вернуть прежнюю систему.
«Хочется пошутить. Теперь понятно, из-за чего развалился Советский Союз. Пугачева и Вайкуле устали нас содержать, и забрали себе все деньги. Союз и рухнул», - улыбнулся политик.