Лохматый, небритый, морщинистый, глаза стеклянные: Галкин* резко постарел в эмиграции – молодость испарилась

Телеведущий Максим Галкин* спустя несколько недель молчания вышел на связь с подписчиками в соцсетях. Артист, живущий сегодня в Израиле, обратился к людям с просьбой. Он попросил не присылать ему или Алле Пугачевой деньги – от их имени орудуют мошенники, вымогая у простых поклонников немалые суммы, и народ ведется.

Сам Галкин* на видео предстал резко постаревшим. Взлохмаченный и давно не стриженый, не бритый, с испещренным глубокими морщинами лицом, шумен со стеклянным взглядом наговорил текст. Подписчики удивились, глядя на шоумена. Ведь на предыдущем видео он выглядел совсем по-другому: задорный, пышущий молодостью. Оказалось, что цветущей внешностью он был обязан фотошопу. А сейчас люди узрели жестокую действительность.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента