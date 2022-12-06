Новости шоу-бизнеса: Лепс избил петербуржца, израильтянка Пугачева вышла в свет, Вайкуле оскандалилась

Лепс учинил драку

Григорий Лепс наворотил в Петербурге делов, которые рискуют обернуться уголовными. После скандального концерта он отправился в бар, выпил и сыграл в нарды с постояльцем. Но игра не зашла, и он начал избивать новоявленного напарника. В результате у оппонента – перелом носа, ушибы.

Пугачева посетила спектакль Белого

Анатолий Вайсман на своем выступлении в Израиле лицезрел в зале саму Аллу Пугачеву. Певица не пропускает ни одно выступление россиян, на этот раз выход в свет получился театральным.

Ахеджакова расплакалась перед Белым

Лия Ахеджакова тоже посетила спектакль Анатолия Белого. И вовсе расплакалась перед ним. Она уверяла, что другого такого прекрасного актера не знает.

Вайкуле оскандалилась

Певица Лайма Вайкуле сделала заявление, обернувшееся большим скандалом. В попытке поддержать отверженную Алла Пугачеву, которую соотечественники окрестили предательницей за бегство в Израиль, латвийская певица утопила ее еще больше. И сама вслед за ней теперь тонет в волнах критики и осуждения. Она на голубом глазу заявила, что содержала СССР, а Алла Борисовна – Россию.