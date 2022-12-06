Ух, повезло мужу! Красотка-жена Стаса Михайлова в бикини-ниточках сверкнула прелестями на яхте

Жене певца Стаса Михайлова Инне – 49 лет, но в это верится с трудом. Поскольку она выглядит едва ли не ровесницей своей старшей дочери Евы Канчельскис – стройная, цветущая, красивая. А фотографии с дубайского отдыха – очередное тому подтверждение.

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Инна Михайлова показала себя на яхте во время солнечных ванн. И не оставила шанса критикам и хейтерам. Поскольку ее фигура идеально подходит под купальник, который она выбрала – черное бикини-ниточки. Она изящно возлежала на яхте, подставив упругие места лучам солнца.