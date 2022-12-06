«Не могла петь вообще»: Слава поделилась яркими моментами со свадьбы дочери Александры

Исполнительница Слава призналась, что после свадьбы дочери не смогла петь на концерте.
Слава пришла в ЗАГС в повседневном образе. Она не ожидала, что наследница устроит пышное торжество:
«Если честно, Сашка меня подставила – она сказала, что будет только роспись, не будет ни камер, ни свадебного платья. Я приехала с гастролей, просто приняла душ, надела рубашку, джинсы и побежала в ЗАГС».
Слава оказалась на церемонии в джинсах и клетчатой рубашке.
«Я думала, что они просто распишутся, а она вдруг входит в этом платье и Андрюша такой красивый, все в смокингах, а я в джинсах и рубашке, – поделилась Слава в эфире канала НТВ.
Несмотря на сожаление по поводу аутфита, Слава осталась в восторге от свадьбы. Певица пролила достаточное количество слез счастья за молодых. Поэтому позже она с трудом выступала на своем концерте.
«Не могла петь вообще, артисту нельзя плакать, когда он поет, у меня сразу голос садится. В итоге он сел у меня максимально, я весь концерт просила прощения, говорила, что у меня дочка вышла замуж», – объяснила артистка.