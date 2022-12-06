«Не могла петь вообще»: Слава поделилась яркими моментами со свадьбы дочери Александры

Исполнительница Слава призналась, что после свадьбы дочери не смогла петь на концерте.

Слава пришла в ЗАГС в повседневном образе. Она не ожидала, что наследница устроит пышное торжество:

«Если честно, Сашка меня подставила – она сказала, что будет только роспись, не будет ни камер, ни свадебного платья. Я приехала с гастролей, просто приняла душ, надела рубашку, джинсы и побежала в ЗАГС».

Слава оказалась на церемонии в джинсах и клетчатой рубашке.