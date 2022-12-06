«В этом и вся Вайкуле, и ее подружка Пугачева»: Миро размазала зарвавшуюся Лайму

Заявление Вайкуле по сию пору вызывает негодование многих людей. Не прошла мимо скандального признания и звездный обозреватель Лена Миро. Блогерша написала у себя в соцсетях, что Лайма все перевернула – потому что на самом деле все было наоборот: это страна позволила двум подружкам зарабатывать и жить в достатке.

«Вот в этом и вся Вайкуле, и ее подружка Пугачева. Они снизошли до нас, а мы теперь должны быть им благодарны.

Послушай, Вайкуле, вот серьезно – мы все спокойно бы пережили и без твоих песен, и без твоих концертов, и без пластинок. И это ты должна быть благодарна нам – за то, что живешь не на латышскую пенсию, а накопления, которые сделала, давая у нас концерты. Это не ты СССР содержала, а мы тебе дали денег, чтобы ты могла не работать», - объяснила, как было дело, Миро.