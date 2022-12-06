Горяча: Валя Карнавал в корсете бельем наружу подразнила голыми частями тела

Певица, блогерша Валя Карнавал регулярно делится с подписчиками в соцсетях кадрами своей беззаботной жизни. Красавица готовится к свадьбе с Сашей Стоуном и недавно только вернулась из семейного отпуска – они летали в Турцию вместе с родителями и породнились перед тем как пойти в ЗАГС.

Но новый статус «почти замужем» так и не повлиял на Карнавал и ее вкусы в одежде. Девушка, кажется, стала еще откровеннее в своих нарядах. Подписчики вопрошают, куда смотрит ее жених, но Валя будто не замечает критики.

На новом фото Валя показала, в каком виде собралась тусить. Девушка облачилась во все черное, но одежды едва прикрыли прелести. Из корсета выглядывало нижнее белье, а разрезы на шортиках с бахромой не оставляли места воображению - ноги оказались не по сезону оголены.