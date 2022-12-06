«Мы оставили это в тайне: Саша Стоун признался, что дважды делал предложение Вале Карнавал

Блогер, музыкант и четырехкратный чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун (Александр Зарубин) рад тому, что Валя Карнавал согласилась выйти за него замуж. Между тем, предложение руки и сердца, которое он ей сделал, приехав на коне, было уже не первым.
Первую попытку он предпринял чуть раньше, и она с треском провалилась.
«На самом деле, это был второй раз. Первый был неудачный: те, кто помогали мне организовывать весь сюрприз, очень сильно облажались с музыкой. И мы решили ничего не выкладывать, оставили это в тайне», — рассказал Саша порталу «А теперь внимание!».
Парень также признался, что так любит Валю, что готов звать ее замуж каждый год.
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Как мы уже писали, в день, когда участнице шоу «Звезды в Африке» Вале Карнавал исполнился 21 год, Стоун приехал к ней на коне, встал на одно колено и вручил ей обручальное кольцо. Несмотря на проделки коня, который никак не хотел стоять на месте и чуть не затоптал молодых, Валя нашла в себе силы согласиться стать женой Саши.