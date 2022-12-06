Содержала СССР? Критик Соседов считает, что Вайкуле выжила из ума

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Лайма Вайкуле выжила из ума. Потому что ее заявление о том, что она содержала весь СССР, звучит глупо.

«Ничего глупее невозможно себе придумать, она, видимо, совсем выжила из ума. Когда господь хочет наказать человека, он лишает его ума. «Содержала Советский Союз» - она вообще в своем уме? Сама фраза глупая. «Я вносила вклад» если только. Да и какой ты вклад вносила? Кого ты содержала? Не смеши! Ты содержала своих любовников, мужей, вот кого могла содержать, но никак не Советский Союз.

Это ее содержала страна, концертная организация, в которой она работала. Я бы у нее спросил, где она работала, и у ее работодателя спросил, какая у нее была зарплата, гонорары какие – это к вопросу, кто кого содержал.

А вообще содержали их зрители, которые ходили на их концерты. Дураки, конечно, что ходили, потому что ходить там не на что было, это не тот уровень мастерства и артистизма, на который надо ходить», - высказался критик сайту Teleprogramma.pro.