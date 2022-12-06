«Ну где твои мозги?»: Глюкоза рассказала о переменах в поведении дочери-бунтарки

Исполнительница Глюкоза призналась, что ее старшая наследница меняется и становится более спокойной.
Певица уверена, что ее поддержка помогла Лиде избавиться от внутреннего протеста.
«Важно помнить, что дети – это, все-таки, дети, и они попадают в разные ситуации. Нам иногда кажется, что они абсурдны. Хочется сказать: «Ну где твои мозги? Как в такое вообще можно было вляпаться?». Но это же просто ребенок, он только учится жить», – заявила Глюкоза.
Исполнительница призналась, что тоже была бунтаркой. И на фоне самой Глюкозы ее дочери – просто милашки.
«Я была более хулиганистой и наглой, во мне было гораздо больше мужского. Я смотрю на Лидочку: она становится такой женственной, нравится себе в зеркале, осознает свою красоту, чувствует уникальность. Из нее уходит протест. Ну а младшая-то у меня вообще принцесса. Они очень уверены в себе, что меня безумно радует», –заключила певица в беседе с Woman.ru.