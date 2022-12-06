«Ну где твои мозги?»: Глюкоза рассказала о переменах в поведении дочери-бунтарки

Исполнительница призналась, что тоже была бунтаркой. И на фоне самой Глюкозы ее дочери – просто милашки.

«Я была более хулиганистой и наглой, во мне было гораздо больше мужского. Я смотрю на Лидочку: она становится такой женственной, нравится себе в зеркале, осознает свою красоту, чувствует уникальность. Из нее уходит протест. Ну а младшая-то у меня вообще принцесса. Они очень уверены в себе, что меня безумно радует», –заключила певица в беседе с Woman.ru.