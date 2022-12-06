В два раза больше нее: Алена Рапунцель показала нового бойфренда

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель, родившая в марте второго ребенка, недолго была матерью-одиночкой. Блогерша завела отношения с неким кавалером, о котором намекала ранее. Теперь же она показала его – в доказательство, что он у нее действительно существует.

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Более того, новый бойфренд вывез Рапунцель на Мальдивы. Райское времяпрепровождение с возлюбленным Алена показала в соцсети. Кадры, как она провожали закат на яхте вдвоем, венчал страстный поцелуй. Люди обратили внимание, что мужчина - внушительных размеров, а Алена рядом - такая хрупкая, чуть ли не в два раза меньше него,

Кто именно этот новый мужчина, Рапунцель пока не называет. Зато только и успевает, что отбиваться от хейта. Люди не могут понять, как она, несколько месяцев назад разведясь с отцом второго ребенка, успела уже с головой нырнуть в новые отношения. Притом что у нее двое маленьких детей, один из которых – еще грудничок.