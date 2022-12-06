Задрала и показала: экс-звезда «Дома-2» Катя Скалон сделала тату на интимном месте

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Катя Скалон рассказала своим подписчикам радостную новость. Красотка сообщила, что осмелилась на татуировку. И даже продемонстрировала ее всем, несмотря на то, что сделала ее на интимном месте.

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Скалон буквально сразу после процедуры предъявила свежий рисунок на теле, задрав футболку. Трехкратное слово Amor появилось у нее прямо под сердцем. Подписчикам понравилось тату Кати, также как и ее откровенность в выборе места нанесения «украшения».