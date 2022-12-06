Взрывная дерзость: Любовь Аксенову не узнали в образе платиновой блондинки

Еще одной бросающейся в глаза деталью стала прическа Аксеновой. Из шатенки актриса перекрасилась в платиновую блондинку.

«Сказка «Щелкунчик» популярная и знакома всем. В детстве я постоянно пересматривала мультфильм много раз, когда он шел по телевизору. «Щелкунчик и Волшебная флейта» – это новая интерпретация, в которой появляются новые герои и неожиданные повороты сюжета. Поэтому произведение или мультфильм не раскроют нюансов нашей версии», – процитировали актрису kp.ru.