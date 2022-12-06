«Такие, как она, выгнали из Латвии «Новую волну»: Иосиф Пригожин размазал Лайму Вайкуле

Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу «Дождь»* и сделала ряд заявлений, обернувшихся скандалом. Например, о том, что Алла Пугачева Содержала всю страну, а теперь Россия «ей что-то предъявляет». Также не обошла она стороной и персонально Иосифа Пригожина, назвав его невоспитанным.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Продюсер Пригожин не стал молчать. Он в беседе с «Абзацем» высказал все, что думает об артистке.
«Это такие, как она, выгнали из Латвии «Новую волну»! Это не мы ведем антироссийскую кампанию против русских граждан. Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие», - негодует продюсер.
* Телеканал включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента