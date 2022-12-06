Наталья Рудова бесстыдно раздвинула ноги прямо за столом: вот так нынче ведут себя на пляже

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова успела на первые зимние выходные слетать в Дубай. Она призналась, что этой ей было очень необходимо, так как затяжные болезни совсем лишили ее сил. Заряд от моря, солнца и общения с друзьями был получен, а сама красотка много времени провела на пляже.

Позируя для снимка в соцсети, Рудова не удержалась и провокационно раздвинула ноги. Актриса в белоснежном многослойном наряде решила сделать это сидя за столом, и все находящиеся на пляже в тот момент, а затем и подписчики увидели, как актриса раскидывает ноги. Получилось очень эффектно, решили люди.