«Удивительно для Аллы»: израильтянка Пугачева в черном одеянии до пят вышла в свет

73-летняя Алла Пугачева в этом году перебралась в Израиль и получила паспорт гражданина. Детей она тоже легализовала, поэтому многие ее поклонники уверены, что Примадонна в Россию больше не вернется.

Тем временем, Пугачева на новой родине не только обжилась с успехом, но и вошла в светскую жизнь. она в очередной раз появилась на людях, посетив спектакль Анатолия Белого.

Для выхода в свет артистка нарядилась нетипичным для себя образом, отказавшись от привычного мини. Это заметила и стилист Алсу Арна, которая специально для Teleprogramma.pro оценила образ Примадонны.

«Черное платье в пол всегда уместно для театра, это беспроигрышная классика на все времена. Освежает жакет белого цвета в портретной зоне. Что удивительно для Аллы Борисовны, максимально закрытый образ. Акцент в аутфите строится на контрасте черного и белого и в четких графичных линиях, что дает понимание строгости и бескомпромиссности. Только вот лучше использовать другой способ ношения сумки, потому что стиль «почтальон» не совсем уместен в данной ситуации. Нужно взять сумку в руки, да и лучше всего заменить ее на клатч», - считает стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.