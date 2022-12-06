«Девочки, не подеритесь»: Симоньян дала совет Пугачевой и Вайкуле, «содержавшим» СССР и Россию

Лайма Вайкуле в своем интервью телеканалу «Дождь»* решила защитить давнюю подругу Аллу Пугачеву от нападок и заявила, что та содержала всю Россию в свое время, а теперь страна «сейчас ей что-то предъявляет» за эмиграцию. Сама Вайкуле же содержала весь СССР своим творчеством и гастролями.

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Известная журналистка Маргарита Симоньян не смогла пройти мимо этой истории и отреагировала на нее в своем Telegram-канале. Она дала совет двум подругам.

«Согласно Лайме Вайкуле, Лайма Вайкуле содержала весь СССР, а Пугачева - только Россию. Девочки, не подеритесь», - написала обозреватель.

* Включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента