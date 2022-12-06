Нового сезона не будет: телеканал ТНТ закрывает шоу «Импровизация»

«ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу "Импровизация" и "Импровизация. Команды"», – пояснил креативный продюсер шоу Стас Шеминов в видеообращении.

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Благодаря этому проекту прославились Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун, которые все эти годы были главными актерами и смешили публику. Особенностью шоу было то, что работали там участники без сценария. Звезды проекта сообщили, что зрителям не стоит расстраиваться по этому поводу, поскольку они намерены продолжить выступать с концертами и вести совместную деятельность.