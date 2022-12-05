«Не поддержу, если отдаст себя всецело любви»: Елена Воробей не хочет, чтобы дочь заводила романы

Артистка Елена Воробей порассуждала о будущем дочери Софии Лебенбаум.

Знаменитость не желает, чтобы наследница концентрировала свое внимание на личной жизни. По словам Воробей, работа важнее замужества.

«Расстроюсь, если вместо самореализации Соня выберет парня. И не поддержу, если отдаст себя всецело любви, если чувства окажутся приоритетом и перечеркнут ее жизнь», – резко ответила Воробей.

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«Когда за тебя все решают, за ручку ведут — это очень серое существование. Еще будет время для личной жизни, а до тех пор надо стать самостоятельной. Мое решение — не подавление ее личности и не шантаж. Я просто делюсь с ней моей житейской мудростью, честно и откровенно», – добавила Елена Воробей в беседе с ok-magazine.ru.