Клава Кока в миниатюрных трусиках-шортах блеснула изящными бедрами на сцене: вид взбудоражил фанатов

С Клавой спели Нилетто и Сергей Жуков. Она срывала с себя юбку икрасовалась в постелина глазах зрителей. Блондинка также чувственно выступила с Мари Краймбрери. Певица для такого случая облачилась в крохотные латексные трусики. Ее коллега подчеркнула формы латексным платьем. Они обнялись на публике. Кока при этом оголила свои изящные бедра.

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