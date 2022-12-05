Клава Кока в миниатюрных трусиках-шортах блеснула изящными бедрами на сцене: вид взбудоражил фанатов

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже давно завоевала любовь публики. Блондинка не скрывает, что стала более раскованной, особенно после съемок для мужского журнала. А теперь певица дождалась дня, когда выступила на стадионе. Целый год она готовилась к этому событию и успела сшить много пикантных нарядов.
С Клавой спели Нилетто и Сергей Жуков. Она срывала с себя юбку икрасовалась в постелина глазах зрителей. Блондинка также чувственно выступила с Мари Краймбрери. Певица для такого случая облачилась в крохотные латексные трусики. Ее коллега подчеркнула формы латексным платьем. Они обнялись на публике. Кока при этом оголила свои изящные бедра.
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Поклонники были ошеломлены выступлением певицы. Примечательно, что критиковали блондинку только за неполадки со звуком. «Ох, вот это наряд», «А какие бедра! Худышка», «Две крутые певицы», «Ну что творите! Ауф», «Атмосфера была огненная», «Красотка такая», " А видно всю филейную часть! Так задуманно?" — стали писать фанаты.