«Пристрастие к крепкому алкоголю»: нарколог прокомментировал драку с Григорием Лепсом

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: соцсети 

Артист скомпрометировал себя недавней потасовкой на улице.

Нарколог Дмитрий Сорокин объяснил поведение народного артиста Григория Лепса.

Эксперт определил у исполнителя депрессивное состояние. Именно поэтому у Лепса могла возникнуть агрессия, которая и спровоцировала недавнюю драку.

«Понять состояние артиста можно: сейчас у них непростые времена, мало гастролей, да и жизнь напряженная. Скорее всего, у Лепса на фоне психических расстройств развилось депрессивное состояние. А депрессия всегда сопровождается нестабильным поведением, когда человек может быть либо очень пассивным и подавленным, либо агрессивным и неугомонным», – заявил эксперт.

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«Кроме того, всю клиническую картину сопровождает еще и пристрастие к крепкому алкоголю, что еще сильнее отражается на ментальном здоровье», – добавил нарколог в беседе с vm.ru.

Напомним, ранее Ксения Бородина заступилась за Григория Лепса. 

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