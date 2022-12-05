«Пристрастие к крепкому алкоголю»: нарколог прокомментировал драку с Григорием Лепсом

Нарколог Дмитрий Сорокин объяснил поведение народного артиста Григория Лепса.
Эксперт определил у исполнителя депрессивное состояние. Именно поэтому у Лепса могла возникнуть агрессия, которая и спровоцировала недавнюю драку.
«Понять состояние артиста можно: сейчас у них непростые времена, мало гастролей, да и жизнь напряженная. Скорее всего, у Лепса на фоне психических расстройств развилось депрессивное состояние. А депрессия всегда сопровождается нестабильным поведением, когда человек может быть либо очень пассивным и подавленным, либо агрессивным и неугомонным», – заявил эксперт.
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«Кроме того, всю клиническую картину сопровождает еще и пристрастие к крепкому алкоголю, что еще сильнее отражается на ментальном здоровье», – добавил нарколог в беседе с vm.ru.
Напомним, ранее Ксения Бородина заступилась за Григория Лепса.