Дарья Мороз получила премию «Звезда Театрала» как лучшая театральная актриса в кино

Одним из главных лауреатов премии «Звезда Театрала», торжественная церемония вручения которой прошла вечером 5 декабря в столичном Театре Вахтангова, стала 39-летняя Дарья Мороз. Она победила в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» благодаря роли, которую сыграла в сериале своего бывшего мужа Константина Богоморова «Содержанки 3».
«Это награда за третий сезон. Все заслуживают награды. Со мной конкурировала в этой номинации великая Алиса Фрейндлих, дочь замечательных родителей Лиза Янковская. Спасибо всей группе», - сказала Мороз, получая награду.
Напомним, что подруга и мачеха Дарьи - Виктория Исакова - тоже получила «Звезду Театрала». Она стала лучшей театральной актрисой этого сезона. Награда досталась ей за роль в спектакле «Костик».
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Дарья Мороз получила "Звезду Театрала". Фото: Ольга Храбрых
«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Голосование за кандидатов проводится среди зрителей на сайте премии.
В этом году церемонию вручения собирались отменить, но зрительское голосование заставило организаторов поменять планы. Ныненшняя церемония стала 15-ой по счету.