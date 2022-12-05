Тащит коробки: Брежнева в трениках и без макияжа предстала на складе в Польше (видео)

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она долгое время была солисткой группы «ВИА Гра». Певица состоит в браке с Константином Меладзе. Она в этом году уехала из России. Артистка теперь проводит время в Италии, где у нее есть особняк. Она готовится к гастролям. Лишь иногда звезда выходит на связь в соцсетях.
И если еще недавно Вера находилась в Германии, где много времени провела в звукозаписывающей студии, то 5 декабря она приехала в Польшу.
Там певица уже не в первый раз стала волонтером на складе. Она перебирала коробки с вещами для беженцев. Брежнева предстала в трениках и рабочей жилетке. Волосы она небрежно собрала в хвост, а от макияжа отказалась.
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«Все мы сейчас немного волонтеры! Главное — энтузиазм», — заявила звезда.
Поклонники не сразу узнали певицу. Многие посчитали, что Вера постройнела. Другие отметили, что артистка давно не выступала. Ее критикуют за то, что свои добрые дела она выставляет напоказ. Однако есть и те, кто соскучился по творчеству артистки.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды