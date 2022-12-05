Тащит коробки: Брежнева в трениках и без макияжа предстала на складе в Польше (видео)

И если еще недавно Вера находилась в Германии, где много времени провела в звукозаписывающей студии, то 5 декабря она приехала в Польшу.

Там певица уже не в первый раз стала волонтером на складе. Она перебирала коробки с вещами для беженцев. Брежнева предстала в трениках и рабочей жилетке. Волосы она небрежно собрала в хвост, а от макияжа отказалась.

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