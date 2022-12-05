Главные актерские награды премии «Звезда театрала» получили Юрий Чурсин, Виктория Исакова и Ольга Лерман

В Театре Вахтангова этим вечером завершилась церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала – 2022». Свои награды получили все лучшие театральные актеры и актрисы — как первого, так и второго плана. Примечательно, что в этом году их было больше, чем обычно.

Лучшими актрисами зрители назвали сразу двух женщин: Викторию Исакову, исполнившую главную роль в спектакле «Костик», и Ольгу Лерман, сыгравшую Наташу Ростову в «Войне и мире».

Лучшей актрисой второго плана стала Марьяна Спивак — премия досталась ей за роль в спектакле «Р» театра «Сатирикон». Несомненно, Марьяна получила «Звезду театрала» в то время, когда она была ей особенно нужна. Как выяснилось, несколько дней назад актриса потеряла близкого человека.

«30 ноября, когда не стало моего отца — Тимофея Спивака, — я играла в этом спектакле. Театр дает нам силы жить...» — призналась Марьяна.

Премию в номинации «Лучший актер» получил Юрий Чурсин (спектакль «Сирано де Бержерак»). Поднявшись на сцену, он поблагодарил всех присутствующих и всех причастных, а потом обратился к своей любимой супруге Анне.

«Любимая, если бы не ты, ничего бы этого не было. Судьба дала шанс быть рядом. Люблю тебя», — сказал Чурсин.

Лучшим актером второго плана стал 81-летний Игорь Ясулович (спектакль «Отец Сергий»).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».